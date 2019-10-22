В Минской области в 2020 году завершится строительство девяти учреждений образования

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в следующем году завершится строительство восьми детских садов и центра дошкольного образования, а в 2021-м откроется УПК "Детский сад - начальная школа" в Молодечно и второй детский сад в Колодищах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Так, ведется строительство детского сада на 230 мест в деревне Боровляны по улице 40 лет Победы. Планируется, что первых посетителей учреждение образования сможет принять уже в апреле будущего года. В сентября уже началось строительство детских садов на 230 мест в агрогородке Колодищи и Червене. Оба объекта будут сданы осенью 2020 года.

В ноябре строители приступят к возведению детского сада на 230 мест в микрорайоне "Северо-Запад" в Смолевичах, а в декабре - центра дошкольного образования, рассчитанного на аналогичное количество мест, в городском поселке Ивенец Воложинского района. Во второй половине 2020 года оба объекта будут введены в эксплуатацию.

Строительство детских садов в агрогородках Хатежино и Михановичи, городском поселке Мачулищи (каждый из объектов вместимостью 230 мест) начнется в первой половине следующего года. Детский сад на 150 мест появится и в агрогородке Сеница. Срок сдачи объектов запланирован на декабрь 2020 года.

Кроме этого, в мае 2020 года в Молодечно в микрорайоне "Восточный" приступят к строительству УПК "Детский сад - начальная школа", рассчитанного на 150 мест для малышей и 321 - для школьников. На этот же период запланировано начало работ в агрогородке Колодищи, где появится еще один детский сад на 230 мест. Оба учреждения образования откроются в 2021 году.

Всего на строительство 11 учреждений образования в Минской области из средств областного бюджета будет выделено более Br40 млн, такую же сумму направят из республиканского бюджета.-0-