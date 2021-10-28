28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию 6 энергоисточников общей мощностью на МТЭР 21,5 МВт. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома.

"Программа введения различных энергоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах на ближайшие годы в Минской области серьезная. В 2022-2025 году планируем открыть 16 энергоисточников мощностью на МТЭР 105,5 МВт, что позволит увеличить долю использования МТЭР в общем объеме потребления котельно-печного топлива с 33% до 44%. В частности, в следующем году построят 6 энергоисточников планируемой суммарной мощностью на МТЭР 21,5 МВт. Их будут использовать для отопления жилищного фонда и социальных объектов", - рассказали в управлении.

В текущем году в столичном регионе введено в эксплуатацию 4 энергоисточника общей мощностью 50,0 МВт на МТЭР. Это котельные в городах Крупки и Слуцк, деревне Боровляны Минского района и деревне Воронцы Мядельского района. Так, возведение последнего объекта позволит увеличить использование местных топливно-энергетических ресурсов на 14,172 тыс. т.у.т. и сократить потребление природного газа на 4,49 млн куб.м в год.

В Минской области по состоянию на 1 января на балансе предприятий ЖКХ было 891 действующая котельная. Из них 564 на МТЭР, 250 на газе, 2 на жидком топливе, 3 на электроэнергии и 72 комбинированных. Их общая эксплуатируемая мощность составляет 2322,66 Гкал/ч.-0-