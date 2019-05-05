В Минской области в День Победы состоится более 200 мероприятий

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 200 праздничных мероприятий пройдет в столичном регионе в День Победы, 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют во всех уголках области. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Областной праздник состоится в Жодино. Мероприятие традиционно откроет митинг-возложение цветов к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Во время праздника по пр. Мира пройдет пеший парад с участием кадетов Минского областного кадетского училища. На открытой площадке возле Дворца культуры ОАО "БелАЗ" продемонстрируют вооружение и военную технику. Завершит праздник концертная программа с участием любительских и профессиональных исполнителей и коллективов.

В целом в Минской области во всех регионах к памятным знакам и местам захоронений будут возложены цветы и венки. Также жители центрального региона примут участие в традиционной акции "Беларусь помнит", в рамках которой отдадут дань памяти героям войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение страны.

Во всех 22 районах области пройдут концертно-развлекательные программы, спортивные состязания, выставки, конкурсы и игры.

Так, в Копыльском районе откроют Аллею мужества и отваги, а в Старых Дорогах лучших учащихся примут в ряды пионеров. Тематические автопробеги пройдут Пуховичах, Солигорске, Узде. Во многих регионах запланированы велотриалы.

В Вилейке состоится акция "Свеча памяти", а в Воложине стартует творческий марафон "Роднаму краю славу спяваем". В Крупском районе на митинге новобранцам будут вручены повестки, воспитанникам военно-патриотического клуба "Рубеж" - знаки отличия и удостоверения. В Несвижском районе откроется выставка рисунков и плакатов "Как хорошо на свете без войны".

Украшением праздника в каждом из районов Минской области станут концертные программы с участием любительских и профессиональных исполнителей и коллективов. На открытых площадка развернется большая праздничная ярмарка с угощениями и сувенирами. Десятки огней фейерверков украсят небо в Борисовском, Копыльском, Смолевичском, Солигорском и Червенском районах.-0-