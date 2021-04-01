В Минской области в этом году планируют построить 58 станций обезжелезивания

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в текущем году планируют построить 58 станций обезжелезивания. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по коммунальному хозяйству ГО "ЖКХ Минской области" Андрей Шульга.

"Население пользуется водой ежедневно, поэтому ее качество должно соответствовать всем установленным для нее нормативам. Одна из самых распространенных проблем - повышенное содержание железа. Для решения этого вопроса в Минской области активно строятся станции обезжелезивания. Сейчас на обслуживании предприятий водопроводно-канализационного хозяйства находится 170 станций. В прошлом году появилось 63 новых объекта, где оборудовали несколько станций, а в этом планируем построить еще 58 точек", - рассказал Андрей Шульга.

Наибольшее количество новых станций обезжелезивания появится в Березинском, Минском, Логойском, Копыльском и Солигорском районах.

"Строительство новых объектов ведется на основании анализа состояния воды и количества людей, проживающих в местности, но до 2025 года планируем создать всему населению Минской области условия для получения качественной воды", - отметил заместитель генерального директора.

В настоящее время водой нормативного качества обеспечены 94,12% жителей Минской области.-0-