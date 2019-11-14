В Минской области в этом году собрали рекордный урожай зерна кукурузы и льнотресты

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2019 году собрали рекордный урожай зерна кукурузы и льнотресты, много заготовлено силоса и кормовых единиц. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году сельское хозяйство региона сработало достаточно неплохо, - сказал Сергей Левкович. - По всем видам продукции растениеводства получен рост к уровню прошлого года. По многим позициям даже достигнуты рекордные для Минской области показатели. Например, впервые область намолотила свыше 400 тыс. т зерна кукурузы, получила более 29 тыс. т льнотресты, заготовила более 4 млн т силоса и свыше 2 млн т кормовых единиц. Неплохо сработали по сахарной свекле и зерновым, серьезно прибавили (более 30%) по валовому сбору картофеля. Создана прочная кормовая база".

В сфере животноводства ситуация немного другая, добавил он. Так, объем производства говядины снизился по сравнению с уровнем 2018 года. Незначительно сократился и объем выращивания птицы (на 2%). При этом объем производства свинины увеличился более чем на 8%.

Под животноводство была выстроена структура посевных площадей, заготовлены корма, продолжается строительство силосно-сенажных траншей. В текущем году построено 216 траншей, а в целом за последние три года - 1175. На 2020 год запланировано строительство еще 190 траншей.

Строятся молочно-товарные фермы и помещения для содержания и выращивания крупного рогатого скота. В текущем году в области рассчитывают ввести в эксплуатацию 84 помещения. Из них 21 оборудовано доильным залом (то есть в регионе откроют 21 молочно-товарную ферму).

Развиваются и предприятия холдинга "Мясомолпром", добавил председатель комитета. "Молочная отрасль в 2019 году показывает положительную динамику в финансово-экономических показателях: увеличены объемы выручки, вырос экспорт молочной продукции, осваиваются рынки дальнего зарубежья (в этом году туда продали в 3 раза больше молочной продукции, чем за аналогичный период 2018 года, более чем в 10 раз увеличили поставки в Китай). По мясной продукции есть определенные проблемы, сократились объемы выручки мясокомбинатов. Это связано в первую очередь с тем, что в текущем году были введены ограничения на поставки в Россию мяса на кости. Вместе с тем наши предприятия увеличили объемы поставок в Казахстан, Узбекистан. Осваивают выпуск новой продукции, работают над сертификацией на поставки в Китай и увеличивают объемы поставок на внутренний рынок", - заключил Сергей Левкович.-0-