В Минской области в местах работы ОСВОД с 2012 года не было ни одного случая утопления при купании

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном регионе в местах работы спасательных станций и постов ОСВОД с 2012 года не было ни одного случая утопления при купании. Об этом заявил председатель Минской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Патрикеев сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"На территории области функционируют 7 спасательных станций и 28 постов, которые заняты охраной и спасением людей на водах. Станции размещены на озерах Нарочь и Мястро, Солигорском, Смолевичском и Вилейском водохранилищах, реке Березина в Борисове. Это более масштабные организации, здесь работает больше спасателей и есть водолазы. Посты оборудованы в каждом районе, в некоторых по несколько. Они насчитывают по три спасателя и открываются к купальному сезону (дежурства на зиму сохраняются в тех местах, где есть рыбаки). Так вот с 2012 года в местах работы станций и постов не было ни одного случая утопления при купании", - отметил Сергей Патрикеев.

К слову, сейчас ОСВОД ожидает решения Миноблисполкома по поводу открытия еще двух постов - о необходимости заявили Старые Дороги и Столбцы.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа погибших на водах. В прошлом году утонули 65 человек - это самая низкая цифра за все время наблюдения с 1971-го. Речь обо всех случаях, в том числе о погибших в ванной, колодцах и домашних бассейнах, о рыбаках, а также о тех, кто был обнаружен в одежде в воде без признаков насильственной смерти.

Основные причины гибели - несоблюдение элементарных мер личной безопасности, в 65-70% случаев - алкогольное опьянение.

ОСВОД призывает отдыхать в тех зонах, которые находятся под присмотром спасателей. Это безопасно и для родителей, и для детей: в местах их работы оборудованы детские купальни.-0-

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