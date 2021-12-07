В Минской области выросло число ИП и их вклад в консолидированный бюджет

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 7 декабря 2021
Минск Переменная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:48 Шведский "Шевде" стал соперником минского СКА в 1/8 финала Кубка ЕГФ Спорт
19:44 Национальный этап международной олимпиады курсантов по математике пройдет 8-10 декабря в БГУ Общество
19:40 Требования к растительным лекарственным препаратам установлены в ЕАЭС Экономика
19:38 Стали известны обладатели первого комплекта наград ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане Спорт
19:33 "Минские научные чтения" пройдут 9 декабря в БГТУ Общество
19:30 Реконструкцию личной библиотеки Максима Богдановича представили в НББ Культура
19:23 Беженка из ТЛЦ: мы надеемся на лучшее будущее для наших детей Общество
19:12 Запасы шампанского и сладостей, нарядные витрины: столичная торговля подготовилась к праздникам Регионы
19:07 В Беларуси согласовано повышение цен на спички Общество
19:03 В Минске 8-летняя девочка переходила дорогу на красный и попала под машину Происшествия
19:00 БРСМ трудоустроил в студотряды более 9 тыс. молодых минчан Общество
18:55 Нацбанк подвел итоги конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди учащихся Экономика
18:50 Колтович: надеемся, что продовольственное эмбарго не почувствуют покупатели Экономика
18:48 В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Лукашенко подписал соответствующий указ Президент
18:43 В Минской области выросло число ИП и их вклад в консолидированный бюджет Регионы
18:30 Электронная ярмарка вакансий для жителей Минска пройдет 9 декабря Регионы
18:23 Совещание руководителей национальных органов по стандартизации стран СНГ пройдет 8-9 декабря в Ереване Общество
18:08 Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров Политика
18:03 В Минске на участке пр.Независимости до ул.Филимонова в обоих направлениях ограничено движение Регионы
18:00 Торговые ряды на фестивале-ярмарке "Берестейские сани" растянутся вдоль набережной Мухавца Регионы
18:00 Витебские таможенники пресекли нелегальный ввоз продуктов на Br15,6 тыс. Происшествия
17:55 Госстандарт открыл голосование за лучшие белорусские товары Общество
17:49 Бранцевич рассказала о ключевых изменениях в закон об ипотеке Экономика
17:40 В России срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов В мире
17:38 БЖД возобновляет сообщение с Мурманском с 15 декабря Общество
17:28 Белорусские спортсмены на Играх-2022 разместятся в трех олимпийских деревнях Спорт
17:24 Белорусский посол на территории страны ЕС рассказал журналистам об истинных причинах кризиса с беженцами Политика
17:11 Белорусский тяжелоатлетический союз возглавил Павел Лобачев Спорт
17:01 Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Слонимском районе Происшествия
16:53 Белорусские и российские ученые намерены сотрудничать в сфере разработки пробиотических вакцин Общество
Все новости
Все новости
Регионы
07 декабря 2021, 18:43

В Минской области выросло число ИП и их вклад в консолидированный бюджет

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - октябрь 2021 года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет столичного региона Br110,4 млн налогов и других платежей, что на Br7,1 млн, или на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года в сопоставимых ценах, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"На 1 ноября текущего года в налоговых органах Минской области состояло на учете 46 210 индивидуальных предпринимателей. С начала года их численность увеличилась на 1,7 тыс., или 3,8%", - добавили в ИМНС.

Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составил 2,6%. При этом основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения: ими уплачено в бюджет Br78,9 млн, или 1,8%.

От индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения, поступило Br15,5 млн, или 0,4%.Плательщиками единого налога уплачено Br14,8 млн, или 0,3%.

Всего за январь-октябрь от плательщиков Минской области в консолидированный бюджет столичного региона поступило Br4329,6 млн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минская область
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Запасы шампанского и сладостей, нарядные витрины: столичная торговля подготовилась к праздникам
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий для жителей Минска пройдет 9 декабря
Фото из архива В Минске на участке пр.Независимости до ул.Филимонова в обоих направлениях ограничено движение
Торговые ряды на фестивале-ярмарке "Берестейские сани" растянутся вдоль набережной Мухавца
Фото из архива Движение поездов на Московской линии минского метро приостанавливалось на несколько минут
Фото из архива В Минске провели ярмарку вакансий для длительно безработных и только попавших в базу незанятых
Главное
Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном
Головченко: в условиях санкций нужно увеличивать локализацию производства продукции
"Помогите нам!": дети в ТЛЦ вышли на очередной митинг с обращением к Европе
7 причин выбрать Белгазпромбанк для обслуживания своего бизнеса
Топ-новости
Лукашенко о Сербии, ее народе и Президенте: мы как были надежными друзьями, так и будем
Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
В белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Лукашенко подписал соответствующий указ
Белорусский посол на территории страны ЕС рассказал журналистам об истинных причинах кризиса с беженцами
"Нас не пугают ни ковид, ни санкции". Башкортостан намерен углублять сотрудничество с Беларусью
Бранцевич рассказала о ключевых изменениях в закон об ипотеке
Петришенко: чтобы быть здоровыми, необходимо задействовать все возможные ресурсы
Белорусские врачи оказали медпомощь и провели консультации более 2,6 тыс. беженцам
Центр защиты персональных данных дал рекомендации операторам по политике конфиденциальности
Зимняя сказка в ТРЦ Dana Mall! Приходите за новогодним настроением и лучшими покупками!
Карич: санкции активируют "запасной двигатель" в голове, чтобы найти новые возможности
Минобороны: белорусские и российские авиаторы продолжают совместное патрулирование вдоль госграницы
В БНТУ стартовал форум вузов инженерно-технологического профиля СГ
Политолог: Беларусь фактически обеспечивает беженцам то, что Запад лишь декларирует
Реабилитационный центр "Железняки" под Витебском начал прием профильных пациентов
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.