В Минской области выросло число ИП и их вклад в консолидированный бюджет

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - октябрь 2021 года индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет столичного региона Br110,4 млн налогов и других платежей, что на Br7,1 млн, или на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года в сопоставимых ценах, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"На 1 ноября текущего года в налоговых органах Минской области состояло на учете 46 210 индивидуальных предпринимателей. С начала года их численность увеличилась на 1,7 тыс., или 3,8%", - добавили в ИМНС.

Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составил 2,6%. При этом основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения: ими уплачено в бюджет Br78,9 млн, или 1,8%.

От индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения, поступило Br15,5 млн, или 0,4%.Плательщиками единого налога уплачено Br14,8 млн, или 0,3%.

Всего за январь-октябрь от плательщиков Минской области в консолидированный бюджет столичного региона поступило Br4329,6 млн.-0-