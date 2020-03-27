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27 марта 2020, 07:31

В Минской области за сутки потушили 52 пожара в экосистемах

Фото из архива
Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки ликвидированы 52 пожара в природных экосистемах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Зафиксировано 51 загорание сухой травы и кустарников в Березинском, Борисовском, Вилейском, Воложинском, Дзержинском, Крупском, Логойском, Любанском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Несвижском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Узденском и Червенском районах, а также в городе Жодино. Общая площадь пожаров составила 7,038 га. Также спасатели выезжали на тушение леса в Крупском районе, площадь этого возгорания составила 0,2 га.

Кроме того, зарегистрировано шесть пожаров в Борисовском, Минском, Солигорском и Столбцовском районах. Погибших нет, в Столбцовском районе пострадал один человек.-0-

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