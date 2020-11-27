В минском доме установят экспериментальный подвесной подъемник для колясочника

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из столичных домов, в котором проживает инвалид-колясочник, станет площадкой пилотного проекта по испытанию белорусского аналога подвесного подъемника. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

В столице много внимания уделяется именно комплексному подходу в создании безбарьерной среды. "Начиная с утопления бордюрного камня и заканчивая оборудованием входной группы в подъездах - свободного доступа к лифту. Но в старых пятиэтажках, где его нет, возникает много сложностей, - рассказала о существующей проблеме представитель комитета. - Поэтому мы очень благодарны Минстройархитектуры за альбом решений для применения альтернативных форм создания безбарьерной среды. Это как настольная книга для тех же служб ЖКХ".

Не всегда раньше получалось правильно написать техническое задание на создание элементов безбарьерной среды как раз по причине того, что нужно учитывать множество нюансов, а пространства для маневра не было. Теперь есть. Вплоть до того, что в Минске совместно с Минстройархитектуры планируется реализовать пилотный проект с использованием белорусской разработки подвесного подъемника.

"Есть альтернативный проект. Нашли подходящий адрес в Первомайском районе, где человеку нужен подъемник. Сейчас разработчиками изучается возможность его установки в этом подъезде. И в ближайшее время в рамках пилотного проекта мы попробуем такой элемент безбарьерной среды установить и посмотреть, насколько это удобно и практично, чтобы в дальнейшем это могло стать перспективным решением именно для пятиэтажек", - пояснила Ирина Дудка.

Заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич уточнил механизм действия подъемника. Снизу крепится рельсовая направляющая, человек в коляске и на подвесной конструкции цепляется к этому рельсу - и таким образом он, самостоятельно управляя процессом с помощью пульта, съезжает по лестнице.

Подобный тип подъемника используется в одном из домов Борисова, в столице новинка будет усовершенствована. "Попробуем реализовать ее в рамках программы "Безбарьерная среда" и посмотреть, какие проблемы, возможно, при этом возникнут, чтобы исправить", - пояснил замминистра.

Это одно из важных достижений последних лет - возможность применять индивидуальный подход для решения сложных задач по адаптации жилого пространства людей с инвалидностью под их нужды. Особенно в пятиэтажках, домах старой застройки, не соответствующих современным нормативным требованиям.-0-

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