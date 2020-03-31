В Минском метрополитене начали устанавливать бесконтактные дозаторы с антисептиком

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном метрополитене с сегодняшнего дня начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы с антисептическими средствами. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

"В Минском метрополитене сегодня установили уже более 20 бесконтактных сенсорных дозаторов с антисептиками. Ими планируют оснастить все станции и вестибюли. Пока же их основная масса сосредоточена в вестибюлях станций с наибольшим пассажиропотоком", - сказал Андрей Дроб.

В метрополитене соблюдают все необходимые предписания, чтобы обезопасить пассажиров. Вагоны метро обрабатывают моющими и дезинфицирующими составами: протирают поручни, оконные проемы, стекла, пол. Организована полная обработка состава.

На станциях моющими и дезинфицирующими средствами регулярно протирают поручни и перила, дверные ручки, места возле билетных касс - все, с чем соприкасается пассажир. На предприятии прорабатывают и дополнительные меры для защиты пассажиров.

Пассажиропоток в метро столицы в марте сократился на 200 тыс. пассажиров по сравнению с февралем, однако это не приведет к изменениям в работе подвижного состава.-0-