26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке автодороги Р23 сегодня временно ограничат движение из-за следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"26 октября с 18.00 до 20.00 на 21-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи, запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, произошедшего ранее. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке в направлении Микашевичей будет временно ограничено", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-