В Минском зоопарке в ноябре проведут бесплатные экскурсии

Фото из архива
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке в ноябре будут проводить бесплатные образовательные экскурсии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в просветительском отделе учреждения.
"На протяжении ноября по понедельникам будем устраивать в Минском зоопарке образовательные бесплатные экскурсии. Вход остается платным. Во время мероприятий опытный экскурсовод организует гостям путешествие по учреждению, покажет самых интересных и необычных обитателей зоопарка, расскажет истории, связанные с ними, ответит на любые вопросы", - рассказали в отделе.
Экскурсии пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 ноября. Группы собирают в 15.00.
Как добавили в отделе, в скором времени билеты на посещение Минского зоопарка подорожают.-0-