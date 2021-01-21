Фото Минского зоопарка

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке впервые родились 15 змеенышей полоза Баэрда. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала младший научный сотрудник учреждения Оксана Буко. "Первая взрослая змея полоза Баэрда появилась в зоопарке в 2005 году, - рассказала Оксана Буко. - До недавнего времени в экспозиции их насчитывалось три. Было два самца и одна самка, но 5 ноября у этого вида впервые родились малыши. Это 15 маленьких змеенышей, которые чувствую себя хорошо, плотно питаются и быстро растут". В ближайшее время взрослые и совсем юные особи змей будут находиться вне экспозиции. Им надо восстановиться и набраться сил. Распространен полоз Баэрда в юго-западном Техасе и некоторых частях северо-восточной Мексики. Населяет каменистые лесистые каньоны и покрытые лесом нагорья. Его отличительный признак - четыре продольные полосы. Две тянутся по спине и еще две - по бокам. Они часто выражены нечетко, но между ними заметны крупные вертикальные пятна. С возрастом полосы становятся четче, а пятна исчезают.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!