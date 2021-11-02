В Миорах на электронные торги выставлено столетнее административное здание

2 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Миорах Витебской области на электронные торги выставлено бывшее административное здание 1919 года постройки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ООО "ВитЮрком", которое выступает организатором аукциона.

Старинное одноэтажное строение площадью более 172 кв.м с подвалом и металлической рампой возведено на высоком каменном фундаменте. Оно расположено в центральной части города недалеко от набережной озера Миорское и входит в состав имущества Миорского районного потребительского общества, находящегося в процессе ликвидации по решению экономического суда Витебской области.

Архивные записи РУП "Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" свидетельствуют, что здание было построено в 1919 году и принадлежало местному жителю Ивану Никрашевичу. После того как он в 1946 году эмигрировал, документы, подтверждающие переход имущества в собственность районной потребительской кооперации, не сохранились. С 1949 по 1996 год в постройке размещались торговые предприятия, принадлежащие структурным подразделениям Миорского районного союза потребительских обществ, а после его реорганизации в Миорское райпо там был открыт магазин "Мерица".

Устанавливать факт добросовестного и непрерывного владения имуществом пришлось с помощью административной процедуры Миорского райисполкома. Это было необходимо для государственной регистрации права собственности Миорского райпо на недвижимость для последующей реализации при ликвидации организации. Торги назначены на 1 декабря 2021 года и пройдут на электронной торговой площадке auction24.by.

Всего на этом этапе ликвидационного производства потенциальным покупателям предлагается приобрести 26 объектов недвижимости Миорского райпо общей площадью более 4,2 тыс. кв.м на сумму около Br475 тыс. В основном это бывшие магазины и заведения общественного питания, около 73% из них расположены в малых населенных пунктах на территории района.

Миорское райпо в октябре 2019 года признано экономически несостоятельным и в отношении него открыто ликвидационное производство. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий, которым назначено ООО "ВитЮрком", погашает долги банкрота перед кредиторами. С момента начала ликвидации реализовано 14 зданий и сооружений на сумму более Br957,4 тыс. Примечательно, что половина новых собственников недвижимости райпо - из Минска.

Большинство зданий и сооружений организации - магазины в сельских населенных пунктах, причем на момент начала процедуры банкротства более 90% из них не имели правоустанавливающих документов, в том числе на землю. Сейчас их оформление завершено. Определением экономического суда Витебской области процедура ликвидации Миорского райпо продлена до 1 января 2022 года.-0-