В Миорском районе гранты ЕС за победу в конкурсе получат 10 инициатив

15 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорах подвели итоги конкурса местных инициатив, которые получат гранты от Европейского союза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в офисе проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества".

В марте в районе стартовал сбор заявок на конкурс. Всего поступило 29 предложений. В итоге комиссия отобрала десять победителей: двое из них получат по 60 тыс. евро на свой проект, остальные - по 10 тыс. евро.

Победители конкурса представили разные инициативы. Районная организация БРСМ в средней школе №3 будет создавать интерактивную культурно-историческую площадку "Спадчына Міёрскага краю". Частное учреждение вместе с жителями намерены благоустроить зону отдыха на озере Медведок. В числе инициатив - создать "социальное кафе" для пожилых и людей с ограниченными возможностями, мини-мастерскую по изготовлению сувенирных пряников. Некоторые проекты направлены на экологическое образование детей, повышение туристической привлекательности района и благоустройство парка в Дисне с созданием мест отдыха и развлечений.

Член жюри конкурса, представитель партнерской организации проекта Латвийского сельского форума Арис Адлерс отметил, что на конкурс поступило много интересных заявок. "Победа в конкурсе это далеко не все. Самое сложное впереди. Всем победителям понадобится ответственность и личная организованность, чтобы реализовать свои громкие предложения", - сказал он.

Конкурс стал частью международного проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива финансируется Европейским союзом. Ее реализуют Миорский райисполком, общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-