6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве изъяли из продажи кондитерские изделия ненадлежащего качества. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из частных торговых предприятий в продаже были обнаружены кондитерские мучные изделия "Марцелик с изюмом" и "Грильяжное" украинского производства. "По результатам проверки установлено, что эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: при производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая для этого вида продукции пищевая добавка - антиокислитель Е223 (пиросульфит натрия)", - рассказали в инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-