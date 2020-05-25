В Могилеве к летнему сезону благоустроены пять пляжей

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве городские пляжи получили паспорта готовности к летнему сезону. С наступлением теплой погоды отдыхающих ждут пять рекреационных зон у водоемов, рассказала начальник производственно-технического отдела КПУП "Могилевзеленстрой" Светлана Банкузова.

"К новому пляжному сезону на территории областного центра будут работать пять пляжей, - отметила собеседница. - Из них три официальных (на Гребеневском и Печерском водохранилищах, а также городской на реке Днепр) и два стихийных (пруд-карьер в поселке Броды и залив Днепра по ул. Фатина). Все эти территории очищены от мусора, по необходимости произведена подсыпка песка, а также водолазное обследование и очистка дна акваторий".

Для удобства могилевчан и гостей горда на пляжах отремонтировано и установлено 47 теневых навесов и солнцезащитных грибков. Работники "Могилевзеленстроя" починили 28 раздевалок, 207 лежаков, 69 скамеек, 13 информационных стендов и 10 контейнерных площадок. На территории пяти пляжей появились 16 биотуалетов. Кроме того, в запрещенных для купания местах установлены соответствующие таблички. На Гребеневском водохранилище и городском пляже в местах для пикника появились столы.

Официально пляжный сезон в Могилеве продлится по 15 сентября. В течение этого периода областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в районе пляжей будет регулярно проводить лабораторно-производственный контроль воды. С открытием купального сезона и увеличением количества отдыхающих на территории рекреационных зон появятся дополнительные мешки для сбора мусора, а уборка пляжей при необходимости будет производиться дважды в день.-0-