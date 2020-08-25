25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на берегу Днепра устанавливают скейт-парк, площадку для него искали почти год. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

"Изначально предполагалось, что экстрим-парк разместится на площадке за Ледовым дворцом. Однако по техническим причинам сделать это не получилось, - рассказала Ирина Столярова. - Мы посоветовались с могилевскими скейтерами и другими представителями экстремальных видов спорта. Все вместе пришли к выводу, что площадка у пляжа на реке Днепр рядом с парком Подниколье - самое лучшее, а главное, удобное место для тренировок и полезного отдыха".

До переезда единственный в городе скейт-парк размещался на парковке одного из торговых центров в микрорайоне Казимировка. Большой поток людей и машин усложнял тренировки спортсменов. "Ребята жаловались, что там негде было укрыться от солнца. Постоянно ездили машины - дышать приходилось выхлопными газами. Теперь же площадка стоит в удобном месте. Есть деревья, которые в жару создают тень. Свежий воздух, рядом благоустроенный пляж, скамейки и места для отдыха. Чуть дальше - парк Подниколье. Это сейчас одно из самых популярных мест отдыха у горожан. Ребятам очень нравится новое место", - отметила Ирина Столярова.

Устанавливают фигуры в скейт-парке специалисты МГКУП "Управление коммунальных предприятий". Вместе с ними трудятся могилевские экстремалы - ребята не только участвуют в установке оборудования, но и помогают правильно его разместить. "Могилевские специалисты до этого никогда таким не занимались. И наша молодежь пришла на помощь - с утра до вечера трудятся вместе с ними. Как рассказали ребята, для них это очень важно".

Работы в обновленном скейт-парке планируют закончить в начале осени. После этого здесь хотят провести первые городские соревнования по экстремальным видам спорта.-0-