В Могилеве обустроят 46 катков и хоккейных коробок

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве обустроят этой зимой 46 катков и хоккейных коробок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома Дмитрий Латенков.

"Этой зимой в Могилеве планируется организовать работу 26 катков и 20 хоккейных коробок. Они будут размещаться во дворах жилых домов и на территории школ города", - отметил Дмитрий Латенков.

В городе будут работать большие катки: в районе стадионов "Торпедо" и "Спартак", а также на территории "Космос-корта" в Печерском лесопарке.

"Заливка катков начнется при наступлении благоприятных погодных условий. Для этого необходима среднесуточная температура около минус 5 градусов, а также наличие снежного покрова", - отметил начальник отдела спорта и туризма.

Традиционно одним из самых популярных катков в городе остается стадион "Спартак". По словам заведующего стадионом Валерия Чернова, к работам по подготовке катка приступят сразу же, как только появится необходимая погода. "На стадионе под каток мы заливаем беговую дорожку. Процесс может занять от недели до 12 дней. Укатываем его специальными машинами, - рассказал он. - Иногда еще заливаем под каток небольшую площадку для пляжного волейбола. Она пользуется спросом у родителей с детьми - там малышам удобно учиться кататься. Но вот в прошлом году погода не дала нам этого сделать".

Зимой на "Спартаке" будет работать прокат коньков - в наличии около 90 пар. "Все подготовили для нового сезона. Все чаще мы наблюдаем, что люди приходят со своими коньками. Но если таковых нет - в прокате можно подобрать подходящую пару. Для наших посетителей стараемся создавать максимально комфортные условия: прокат, теплые раздевалки, наличие кофемашин, освещение в вечернее время и приятная музыка - есть все необходимое для приятного и полезного отдыха на свежем воздухе", - отметил Валерий Чернов.

В Могилеве этой зимой будет работать 13 точек проката - всего в наличии более 730 пар коньков. Кроме этого, будут и лыжи - почти 670 пар.

"Каждый год мы стараемся создавать для горожан все необходимые условия для активного зимнего отдыха. Надеемся, что в этом году погода нас не подведет и все планы получится реализовать", - подытожил Дмитрий Латенков.-0-