В Могилеве определили лауреатов специальной премии "Достижение"

25 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Лауреатов специальной премии Могилевского горисполкома "Достижение" по итогам прошлого года определили в областном центре. Высокой награды удостоены 14 жителей города. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

"Лауреатами специальной премии горисполкома "Достижение" стали 14 жителей Могилева. Все они внесли большой вклад в развитие города", - отметили в горисполкоме.

Премию вручают за достижения в сфере промышленности, торговли, общественного питания, образования, культуры и искусства (включая учреждения образования в области культуры), науки, архитектуры, физической культуры и спорта, журналистики, общественно-политической и литературной деятельности. Награду также получат представители МЧС, УВД и коммунального хозяйства Могилева.

Среди победителей директор "Телерадиокомпании "Могилев" Татьяна Ларина, монахиня Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве Евгения Левчун, первый проректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Дмитрий Лавринович, директор Могилевского вагоностроительного завода Виталий Мартынов, преподаватель по классу баяна Могилевской гимназии-колледжа искусств имени Евгения Глебова Вера Гращенко, тренер-преподаватель по спорту Могилевского областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта Александр Киценко.

"Мы решили не присуждать премию в области здравоохранения, строительства, социальной защиты и транспорта и связи. Кроме этого, не определили победителя в номинации "Социальное партнерство - меценат года", - рассказали в горисполкоме.

Торжественная церемония награждения пройдет 26 июня в Могилеве на площадке у городской Ратуши. Для гостей церемонии подготовят праздничный концерт на свежем воздухе.-0-