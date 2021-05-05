В Могилеве подвели итоги контроля за зимне-стойловым содержанием скота в сельхозорганизациях региона

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области подвел итоги контроля за ходом зимне-стойлового содержания скота в сельхозорганизациях региона. Как отметили специалисты, в области в целом обеспечено проведение зимовки на необходимом уровне, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

В большинстве из 57 проверенных хозяйств выявлялись те или иные упущения, устранение которых повысило производственные результаты зимовки. "С учетом предложений, которые внес Комитет госконтроля местным органам власти, на 28 животноводческих объектах утеплены ворота, остеклены окна, отремонтированы кровли, оборудование. На 39 фермах приняты дополнительные меры по вывозу навоза, замене подстилки для животных, организации кормления и поения животных в соответствии с регламентами", - отметили в КГК Могилевской области.

Как показал контроль, для многих сельхозорганизаций актуальна проблема сбалансированности рационов кормления поголовья из-за недостатка концентрированных кормов, сенажа и сена. Представители КГК внесли предложения по устранению вскрытых упущений, принятию дополнительных мер по обеспечению сбалансированности кормления. За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц хозяйств и райисполкомов. Контроль за ситуацией продолжается.-0-