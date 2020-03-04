В Могилеве пройдет финал областного смотра-конкурса "Не стареют душой ветераны"

4 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап областного смотра-конкурса "Не стареют душой ветераны" пройдет сегодня в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы.

На сцене концертного зала "Могилев" выступят творческие коллективы и индивидуальные исполнители. Они проявят себя в вокально-хоровом, музыкальном, хореографическом, театральном и инструментальном искусстве. Победители финального этапа представят регион на XV Республиканском фестивале народного творчества ветеранских коллективов "Не стареют душой ветераны", который пройдет в мае в Минске.

В холле Могилевского областного методического центра народного творчества будет демонстрироваться выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Ее участники - мастера из Могилева, Бобруйска, Мстиславля, Кричева, Черикова, Кировска, Быхова, Круглого, Костюковичей и Славгорода.

Организаторами областного конкурса выступают управление культуры Могилевского облисполкома, Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы, Могилевское областное объединение профсоюзов, Могилевская областная организация ветеранов.-0-