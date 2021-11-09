В Могилеве в пойме Днепра высадят сосновый бор

9 ноября, Могилева /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве появится новая рекреационная фитозона: в пойме реки Днепр высадят сосновый бор. До конца ноября здесь зазеленеют 1,3 тыс. молодых хвойных деревец, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела КПУП "Могилевзеленстрой" Светлана Банкузова.

"Сосновый бор расположится в конце парка Подниколье за городской пляжной зоной в районе ул.Котовского, - отметила Светлана Банкузова. - Молодыми сосенками будет засажено около 6 га территории. Место было подготовлено еще в прошлом году: специалисты "Могилевзеленстроя" трудились здесь над восстановлением газона. Теперь начали высадку саженцев, которые переносят в заранее подготовленные лунки вместе с комом земли, чтобы растения лучше приживались. В перспективе сосенки потребуют минимального ухода: необходим будет своевременный полив и укос травы, чтобы хватало солнечного света".

По словам Светланы Банкузовой, со временем сосновый бор станет для могилевчан уникальным местом отдыха, ведь до сих пор зоны с хвойными насаждениями в областном центре не было. Здесь можно будет погулять, подышать свежим воздухом и насладиться единением с природой. Однако процесс формирования соснового бора не из быстрых: метровые саженцы превратятся в полноценные деревья минимум через 7-10 лет.

Этой осенью работники предприятия высадят на территории Могилева порядка 2 тыс. различных деревьев. Зелеными насаждениями будут дополнены участки центральных улиц вдоль автомобильных дорог, а также парки и скверы города. Только в Печерском лесопарке появится около 500 новых саженцев.-0-