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10 апреля 2021, 12:18

В Могилеве высадили аллею, посвященную Году народного единства

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10 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве во время городского субботника высадили аллею, посвященную Году народного единства. Она разместилась неподалеку от городского парка аттракционов, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая аллея состоит из 117 лип. В ее посадке приняли участие представители Могилевского горисполкома, депутатского корпуса, общественных организаций, предприятий и организаций города, ветераны, молодежь и активные жители города.

Сегодня в Могилеве прошли работы по уборке и благоустройству территорий парка Подниколье, Печерского лесопарка, центральных улиц, дворовых территорий, а также мест, прилегающих к организациям и предприятиям города.

Председатель горисполкома Владимир Цумарев во время субботника
Председатель горисполкома Владимир Цумарев во время субботника

"Нужно отдать должное нашим субъектам хозяйствования, предприятиям и организациям города. Они не ждали установленного дня. У нас есть уже устоявшаяся практика: каждый четверг мы проводим санитарный день - с объездом соответствующими городскими службами всех магистральных улиц и многих промышленных предприятий. Мы отслеживаем, как идет работа по наведению порядка, очистке общегородских территорий, - рассказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - У нас есть решения горисполкома, районных администраций, по которым предприятие отвечает не только за ту территорию, которая находится у него на балансе. За ним еще закреплены территории общегородского пользования. Хочется отметить, что как только погодные условия позволили, предприятия активно приступили к работе. Практически все магистральные улицы мы уже зачистили: вымели и вывезли все, что образовалось после использования песко-соляной смеси. За осенне-зимний период мы использовали ее около 22 тыс. т".

По словам Владимира Цумарева, сегодня шли активные работы по благоустройству территорий на Фатинской затоке. "Мы для себя ставили задачу по сносу бывшего помещения ОСВОДа в районе Фатинской затоки. К работам по сносу приступили пару дней назад, сейчас осталось только вывозить тот мусор, который образовался. Там мы проводим мероприятия по благоустройству в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса и бассейна, который так нужен городу и особенно той микрозоне. Наша задача - такие места общего пользования, как Фатинская затока, сделать любимыми для отдыха людей. Оформить пешеходные и велодорожки и др. И на это мы нацелены. Я уверен, что все предприятия, которые вышли сегодня на субботник, сработают эффективно - не для показухи, а для красоты нашего общего дома", - отметил мэр.

Основная задача, которая стоит перед городом во время субботников - максимально очистить все территории. "Поступают предложения от предприятий и организаций по перечислению денежных средств в фонд субботника - часть средств остается в регионах, а часть идет на общереспубликанский счет. На сегодняшний момент по Могилеву мы еще не определили, куда будут направлены эти деньги, но скорее всего на создание инфраструктуры и объектов благоустройства в одной из парковых зон города".-0-

Фото Олега Фойницкого

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