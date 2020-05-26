26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области аттестаты получат около 5,5 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Игорь Лошкевич.

"В этом году аттестаты об окончании 11-х классов получат около 5,5 тыс. школьников в регионе. Все школы, гимназии и лицеи области получили рекомендации, как проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера. Конечно, привычных торжеств из-за эпидемиологической ситуации не будет, но совсем без праздника дети не останутся - скромно, но торжественно они получат аттестаты", - рассказал Игорь Лошкевич.

Учреждениям образования в этом году рекомендовали проводить торжественные мероприятия на свежем воздухе. Если количество учащихся в школе небольшое - вручение будет проходить в один этап. Если классов много - в несколько и без большого скопления людей. "Учреждения образования уже начали продумывать сценарии праздника, но последнее слово будет за администрацией на местах. Если погода не позволит проводить торжественные мероприятия на улице, они пройдут в помещении. Это будут актовые залы или классы, но без большого скопления людей, при отсутствии гостей и с соблюдением дистанции и всех противоэпидемических мер," - добавил замначальника главного управления по образованию.-0-