В Могилевской области авансовый платеж по транспортному налогу внесли более 40% автолюбителей

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Могилевской области авансовый платеж по транспортному налогу уплатили более 40% налогоплательщиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Общая сумма авансового платежа по транспортному налогу, которую предстоит уплатить в бюджет жителям Могилевской области, составляет более Br4 млн. Срок уплаты авансового платежа - не позднее 15 декабря текущего года, - подчеркнули в пресс-центре. - По состоянию на 24 ноября авансовый платеж уплатили более 40% плательщиков транспортного налога".

В этом году уплатить авансовый платеж по транспортному налогу должны только те граждане, которые не имели на 1 января 2021 года действующего разрешения на допуск транспортного средства, зарегистрированного за ними в ГАИ, к участию в дорожном движении, полученного с оплатой госпошлины за его выдачу. В Могилевской области почти 127 тыс. таких граждан.

Размер такого платежа составляет 1 базовую величину (Br29), а для прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - Br20 за каждый объект налогообложения. "Сумма и объект налогообложения указаны в извещении на уплату транспортного налога за 2021 год. Такие извещения в части авансового платежа по состоянию на 1 ноября 2021 года направлены по почте либо в личный кабинет плательщика (при его наличии)", - отметили в налоговой.-0-