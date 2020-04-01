В Могилевской области дополнительно закупят четыре бокса биологической защиты для транспортировки больных

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области дополнительно закупят для учреждений здравоохранения четыре бокса биологической защиты для транспортировки пациентов с вирусными и инфекционными заболеваниями, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

"Для обеспечения безопасности жителей области и сотрудников бригад скорых для Могилевской области дополнительно будут закуплены четыре бокса для транспортировки пациентов с вирусными и инфекционными заболеваниями. В таких боксах можно не только перевозить пациента, но и оказывать врачебную помощь без угрозы заразиться, - рассказал Александр Старовойтов. - Боксы можно использовать для перевозки пациента с любым быстро распространяющимся заболеванием. В нем он может находиться несколько часов, но для длительного пребывания такой бокс не подходит".

Как отметил Александр Старовойтов, в одном боксе за сутки можно перевезти около 10-12 пациентов. -0-