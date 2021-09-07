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07 сентября 2021, 13:13

В Могилевской области оператор автоперевозок пассажиров нарушил антимонопольное законодательство

Фото из архива
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждения заказчикам и оператору автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Рассмотрев заявление Ассоциации транспортных перевозчиков, МАРТ усмотрел в действиях оператора междугородных межобластных, городских, пригородных и междугородных внутриобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Могилевской области (ОАО "АТЭК-Могилев") признаки нарушения антимонопольного законодательства в части создания дискриминационных условий на рынке", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что ОАО "АТЭК-Могилев", наделенное функциями государственных органов по организации автомобильных перевозок пассажиров, применяло неравный подход к перевозчикам при заключении договоров. Так, оператор установил различные сроки их действия, условия оплаты оказанных услуг и условия, предусматривающие ответственность перевозчика.

"К примеру, с ОАО "Могилевоблавтотранс" оператор заключил безвозмездный договор, согласно которому оплате подлежали только услуги, сопутствующие автомобильной перевозке пассажиров. Иные же перевозчики, вынужденные подписать договор в редакции оператора, ежемесячно на протяжении нескольких лет оплачивали также услуги оператора (в настоящее время эта сумма составляет около Br35 за один автобус). При этом статьей 25 закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" обязанность оплачивать услуги оператора по организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении возложена на их заказчиков - местные исполнительные и распорядительные органы", - отметили в МАРТ.

Неравный подход применялся оператором и при выдаче карточек маршрута. Перевозчикам (за исключением ОАО "Могилевоблавтотранс") оператор выдавал карточки на каждый автобус с указанием его марки и регистрационного номера. Это не позволяло перевозчикам, имеющим несколько транспортных средств на разных маршрутах, производить их замену в случае необходимости. В то время как ОАО "Могилевоблавтотранс" получило карточки на общее количество автобусов на каждом из маршрутов без указания регистрационных номеров транспортных средств.

Также в некоторых случаях сроки действия выданных отдельным перевозчикам карточек маршрута существенно отличались от срока действия договора. К примеру, договор заключался на год, а карточка маршрута выдавалась сроком на три месяца. При этом каждый раз за ее продление оператор взимал с перевозчика плату в размере Br8.

Кроме того, оператор установил обязательное для исполнения требование о замене автобусов старше 15 лет. Данное требование предъявлялось только к перевозчикам на территории Могилева. В случае его неисполнения оператор отказывал в продлении сроков действия договоров и карточек маршрута. В результате отдельные перевозчики вынуждены были уйти с рынка. При этом согласно разъяснениям Минтранса законодательством не установлены предельные сроки эксплуатации транспортных средств, используемых для автомобильных перевозок пассажиров. К таким перевозкам допускаются технически исправные транспортные средства, имеющие отметку в сертификате государственного технического осмотра и разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

"Оценив действия оператора, антимонопольный орган пришел к выводу, что они приводят к созданию дискриминационных условий, причиняющих вред правам, свободам и законным интересам перевозчиков, - заявили в МАРТ. - При этом одной из причин совершения оператором данных действий послужило невыполнение заказчиками (исполкомами) возложенной на них обязанности по оплате услуг оператора. Так, обязав оператора заключать с перевозчиками договоры, предусматривающие оплату его услуг по организации автомобильных перевозок пассажиров, заказчики по сути переложили свою обязанность на перевозчиков".

В связи с наличием в действиях (бездействии) оператора и заказчиков автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Могилевской области признаков нарушения пункта 2 статьи 23 закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" МАРТ направил в их адрес соответствующие предупреждения.-0-

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Могилевская область
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