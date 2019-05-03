В Могилевской области определены места для купания

3 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Решениями исполнительных комитетов на территории Могилевской области определено 51 место отдыха с организацией купания. Оздоровление и купание населения области будет также вестись в 11 ведомственных местах отдыха (7 из них принадлежат оздоровительным лагерям и 4 - организациям и арендаторам мест отдыха у воды), сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

В текущем году намечено создание сезонных ведомственных спасательных постов на озере в центре Славгорода и в районе деревни Короткие на Чигиринском водохранилище в Быховском районе ООО "ТурКомплекс". Прорабатывается вопрос об открытии сезонного ведомственного пляжа в Кировском районе.

"Для создания комфортных условий отдыха местных жителей на всех объектах проводятся работы по обустройству и приведению в порядок, оборудованию их малыми пляжными формами, - отметил собеседник. - Мы рекомендуем уделить особое внимание установке простых спортивных сооружений: футбольных ворот, волейбольных стоек, баскетбольных щитов, определить и закрепить за местами отдыха организаторов спортивных мероприятий с участием отделов спорта и туризма гор- и райисполкомов, организовать на территории мест отдыха у воды торговлю прохладительными напитками, мороженым и сопутствующими товарами".

Правильная организация и комфортные и безопасные условия в местах для отдыха у воды позволяют перенаправить основные потоки граждан в места организованного отдыха, находящиеся под контролем спасательной службы. "Это важно, ведь, как показывает практика, большинство трагедий на воде происходят в местах, не предназначенных для купания, вдали от охраняемых пляжей", - обратил внимание Николай Моисеев.

По его словам, в ближайшее время на всех местах отдыха у воды будет проведено водолазное обследование и очистка дна акваторий. Безопасность купания в зоне действия спасательных станций и 20 спасательных постов будут обеспечивать штатные работники этих подразделений. Дополнительно на период купального сезона, который стартует в области 15 мая, на работу будут приняты свыше 30 матросов-спасателей.-0-