В Могилевской области под яровой сев планируют заготовить более 36 тыс. т семян

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области под яровой сев планируют заготовить более 36,6 тыс. т семян. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"Под потребности региона планируется заготовить 36,6 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур. Сейчас уже подготовлено более 14 тыс. т семян, что составляет 39% от плана", - рассказали специалисты.

В регионе в настоящее время засыпано 56 тыс. т вороха. "Работы по подготовке семян к предстоящей посевной в области продолжаются", - подчеркнули в комитете.

К весенним полевым работам в Могилевском районе планируют заготовить почти 4,5 тыс. т семян. Сейчас заготовлено практически 3 тыс. т очищенных семян, которые доведены до посевной кондиции. Это составляет более 60% от плана.

"По сравнению с прошлым годом количество заготовленных семян для предстоящих весенне-полевых работ не изменилось. Немного изменилась в районе структура посевов - в этом году увеличились площади озимых, что немного сократит количество других культур. Кроме того, дополнительно будет закуплено 152 т элитных семян для района. К посевным работам предстоящей весной мы будем полностью подготовлены", - добавил начальник районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Евгений Симаньков.-0-