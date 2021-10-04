4 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области приступили к формированию стабфонда плодоовощной продукции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

"Мы планируем заложить фонд сельскохозяйственной продукции для обеспечения жителей региона в межсезонный период на уровне прошлого года, - отметили в комитете. - Так, будет запасено 3,7 тыс. т картофеля, более 1,8 тыс. т капусты, 860 т репчатого лука, 800 т моркови, 700 т свеклы и 500 т яблок. Стабфонд будет сформирован в ноябре этого года".

На сегодня уборка плодоовощной продукции только началась, поэтому пока активно закладывался картофель (около 1 тыс. т, или 27% от плана) и яблоки (100 т, или 20%). Сейчас с полей убирают свеклу и лук, а в конце октября - ноябре приступят к моркови и капусте. Таким образом, запасы на межсезонный период будут формироваться по мере уборки сельскохозяйственных культур.

Участие в закладке принимают 11 субъектов хозяйствования - как государственные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства. В их числе - СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района, ОАО "Александрийское" Шкловского района, ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района, КФХ "Диана" Шкловского района и другие. Во всех этих сельскохозяйственных организациях созданы необходимые условия, чтобы на весь период хранения и реализации овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств.-0-