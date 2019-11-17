17 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. По данным на 18.00, явка на избирательные участки Могилевской области составила 77,64%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной избирательной комиссии Валерий Берестов.

"На данный момент в Могилевской области проголосовали почти 78% избирателей, заявленных в списках. В целом, избирательная кампания проходит в штатном режиме", - отметил Валерий Берестов.

Несмотря на то, что выборы проходят в спокойной обстановке, есть единичные случаи удаления наблюдателей с избирательных участков. "Несколько наблюдателей с разных участков Могилева были удалены за нарушение законодательства: вели себя некорректно, мешали избирательному процессу, проводили фото- и видеосъемку. Такое случается на каждых выборах, потому здесь нет ничего из ряда вон выходящего. В избирательной комиссии подготовленные люди, они знают, как реагировать и вести себя в подобных ситуациях", - отметил член окружной избирательной комиссии, председатель Могилевского городского объединения профсоюзов Михаил Кулагин.-0-