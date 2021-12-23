23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области проходит благотворительная акция "Подари ребенку радость". Презентация проекта, направленного на помощь детям, прошла сегодня в отделении почтовой связи Могилев-22 областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник коммерческого отдела Могилевского филиала РУП "Белпочта" Жанна Ламихова.

"Наше предприятие из года в год приглашает всех желающих и неравнодушных людей присоединиться к благотворительной акции "Подари ребенку радость", - рассказала Жанна Ламихова. - Все, что для этого нужно, - оформить благотворительную подписку на детские газеты и журналы. Работники почты подробно расскажут об участии в акции и предложат полный список адресов домов-интернатов, приютов и детских домов семейного типа, воспитанники которых ждут такого новогоднего подарка. Дети любят и с нетерпением ждут не только журналы и газеты, но и различные раскраски и развивающие пособия".

Начальник коммерческого отдела также отметила, что в области завершается еще одна благотворительная акция "Рождественская посылка", организаторами которой традиционно выступили Могилевский филиал РУП "Белпочта" и областное отделение Белорусского детского фонда. Акция проходит в регионе с 24 ноября по 24 декабря. Для участия в ней необходимо положить в установленную в отделениях почтовой связи коробку любой новогодний подарок для ребенка - игрушки, канцелярские товары, средства гигиены. В дальнейшем из них будут сформированы благотворительные посылки, которые попадут в один из 54 домов семейного типа Могилевской области. В прошлом году благодаря отзывчивости жителей региона было сформировано более 50 таких праздничных посылок.

"Независимо от сложившейся жизненной ситуации каждому ребенку необходимо дать возможность учиться, развиваться и расширять кругозор, - подчеркнула Жанна Ламихова. - Мы, взрослые, должны это понимать и делиться своим теплом, заботой и вниманием с теми, кто в этом нуждается".-0-