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23 апреля 2021, 12:01

В Могилевской области создали рабочую группу по расследованию геноцида в годы ВОВ

Фото из архива
Фото из архива

23 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области создали рабочую группу по расследованию уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В ее состав вошли представители исполнительной власти региона, депутатского корпуса, общественных организаций, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Прокурор Могилевской области Александр Чадюк напомнил, что в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси. В основу принятого решения положены сведения о гибели миллионов белорусов и иных лиц вследствие зверств немецких оккупантов и их пособников. Кроме того, общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов геноцида, совершенных националистическими бандформированиями сообщников фашистов. Это в свою очередь создает почву для их героизации и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская государственность. Начатый Генпрокуратурой уголовный процесс по расследованию фактов геноцида позволит установить конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в концлагерях и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство.

Следственной группе предстоит большая работа с архивными документами, тысячами уголовных дел в отношении нацистских преступников. Будет проведено множество экспертных исследований, связанных с обнаружением массовых захоронений, продолжены мероприятия по установлено живых свидетелей геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших.

Оказать содействие в этой работе призваны областные, городские и районные рабочие группы. Их основная задача, по словам Александра Чадюка, - выявление фактов геноцида, месторасположений захоронений мирного населения, при возможности, очевидцев, сбор документальных подтверждений. "Координаторами на местах по исполнению этой работы определены прокуроры городов и районов. Поступающая информация будет анализироваться с последующим выездом на место. Все подтвержденные материалы лягут в уголовное дело", - пояснил прокурор области.

Многие события времен Великой Отечественной войны остались за кадром, им не дана ни правовая, ни общечеловеческая оценка, отметил председатель областной рабочей группы по расследованию уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. "Пришло время детальной и системной оценки. И без максимального контакта с населением, подъема исторических архивов, помощи музейных специалистов, поисковиков вряд ли можно будет говорить о всеобъемлющем характере этой работы", - подчеркнул он.

"Подавляющее большинство мест массового захоронения мирного населения в нашем регионе известно, установлены памятники, проведена их опись, - рассказал заместитель председателя областной рабочей группы по расследованию уголовного дела по факту геноциды белорусского народа в годы ВОВ, председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. - Но, безусловно, есть места, которые еще неизвестны. В этой связи с возбуждением Генеральной прокуратурой уголовного дела по геноциду белорусского народа и создаются рабочие комиссии, в том числе областные. Ясно, что представители ветеранских организаций должны незамедлительно поднять тех людей, которые еще помнят о событиях войны. Да, они были подростками, детьми, но именно с очевидцев должна начинаться эта работа. Важно записать воспоминания, показания, которые лягут в материалы уголовного дела. Остальное будет осуществляться силами прокурорских и следственных работников: уточнение данных, окончательное составление уголовного дела по конкретному захоронению".

По мнению Анатолия Глаза, в первую очередь следует поднять архивы массовых процессов по изменникам Родины, которые проходили в 50-х - начале 60-х годов. "Там собраны колоссальные материалы о виновниках того, что происходило, - констатировал он. - С фамилиями, именами, биографией. Наши дети и внуки должны знать, что такие люди были и что они сотворили".

"Сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты. Итоги расследования лягут в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы", - подытожили в исполкоме. -0-

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