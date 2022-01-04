В Могилевской области в 2022 году количество построенного с господдержкой жилья возрастет на 30%

4 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в 2022 году количество построенного с господдержкой жилья планируется увеличить на 30%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела жилищной политики комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Александр Марфонов.

"В Могилевской области при задании в 2021 году 90 тыс. кв.м будет введено в эксплуатацию около 110 тыс. кв.м, построенных с государственной поддержкой. Это на 22% больше, чем предполагалось, - сказал Александр Марфонов. - В планах на 2022 год - возвести 143 тыс. кв.м. К слову, количество построенного с господдержкой жилья ежегодно составляет около трети от всех введенных в эксплуатацию на территории области квадратных метров".

В этом году будет увеличено количество жилья для многодетных. Если в 2021-м в эксплуатацию введено более 1 тыс. квартир для 979 проживающих в регионе многодетных семей, то уже в 2022-м жильем будут обеспечены почти 1,1 тыс. таких семей.

Начальник отдела подчеркнул, что жилищное строительство всегда остается в приоритете социально ориентированной политики государства. На особом контроле - обеспечение жильем многодетных семей. С учетом роста стоимости строительных материалов и других объективных факторов цены на жилье при строительстве с господдержкой приемлемые. Так, стоимость квадратного метра не превышает среднемесячную заработную плату по стране.

"На конец прошлого года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в регионе состояло около 4,1 тыс. многодетных семей, - подчеркнул Александр Марфонов. - Из них на улучшение жилищных условий направлено более 1,8 тыс. нуждающихся, примерно столько же семей по каким-либо причинам отказались от предлагаемых горрайисполкомами квадратных метров. В течение прошлого года на учет встали около 950 семей. Всем им в кратчайшие сроки предложены льготные квадратные метры".

Буквально накануне Нового года ключи от новой трехкомнатной квартиры в агрогородке Кадино Могилевского района получила многодетная семья Дарьи и Григория Карпеченко. Стать новоселами им помогла государственная поддержка: часть стоимости жилья покрыл льготный кредит по указу Президента №13, остальную сумму погасили благодаря семейному капиталу. В этом же доме на 60 квартир новоселье отпраздновали еще 39 многодетных семей.

Семья воспитывает трех детей: старшему сыну 3 года, младшей дочери 10 месяцев. Сначала супруги жили у родителей мужа, потом переехали на съемное жилье. Когда появился третий ребенок, встали в очередь на улучшение жилищных условий. По словам Дарьи, уже через 2 месяца в райисполкоме предложили несколько вариантов решения жилищного вопроса. "Мы выбрали покупку готовой квартиры, и спустя непродолжительное время наша семья получила подарок - собственную жилплощадь, - рассказала она. - Нам очень хотелось жить в этом агрогородке, ведь здесь есть вся необходимая инфраструктура - и школа, и детский сад, и магазины".

Александр Марфонов отметил, что, согласно законодательству, построить жилье многодетной семье предлагают в течение года после постановки на учет нуждающихся. "Этот норматив выполняется в регионе на 100%, - подчеркнул он. - Так, в Бобруйске уже пройдена вся очередь, в Могилеве строительство предлагают практически в месяц постановки на учет, в некоторых районах предложение о строительстве поступает практически день в день".

Что касается финансовой составляющей, то среднестатистическая многодетная семья в составе 5 человек имеет право на господдержку в размере Br81,7 тыс. "В этом году мы ожидаем увеличения этого норматива", - подчеркнул Александр Марфонов.-0-