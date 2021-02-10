В могилевском кинотеатре "Родина" установили оборудование для людей с нарушениями зрения и слуха

10 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский кинотеатр "Родина" стал доступнее для людей с ограниченными физическими возможностями. Теперь у людей с нарушениями слуха и зрения есть возможность смотреть фильмы на большом экране при помощи специального оборудования. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Могилевского областного производственного унитарного предприятия "Киновидеопрокат" Сергей Бажков.

"Специальное оборудование поступило к нам из Англии по линии иностранной безвозмездной помощи. Для людей с нарушением слуха - это небольшие мониторы, которые в текстовом варианте дублируют информацию о происходящем на экране. Для тех, у кого проблемы со зрением, есть специальные наушники, которые воспроизводят тифлокомментарии, - рассказал Сергей Бажков. - Мы уже протестировали новое оборудование, и первые посетители оценили новинку".

Получить гаджет можно бесплатно в кинотеатре во время покупки билета на сеанс или при бронировании места по телефону. "Каждый прибор можно настроить индивидуально, в этом всегда поможет сотрудник кинотеатра. Важно, что сидящие рядом зрители не почувствуют никакого дискомфорта".

Кинотеатр "Родина" в Могилевской области первый реализовал эту инклюзивную программу. "Для многих поход в кино скорее обыденность, чем роскошь. Люди с ограничением слуха или зрения были лишены возможности смотреть кино на большом экране. Теперь это станет намного доступнее - не нужно ждать специальных сеансов, - подчеркнул Сергей Бажков. - Единственная проблема - не все фильмы, выпускаемые мировыми кинокомпаниями, адаптированы под такие субтитры и тифлокомментарии. Но мы ведем работу по приобретению подобных кинолент".-0-