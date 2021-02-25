25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе из-за аварии без воды были 110 частных домов и больница. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 февраля в 10.20 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения по ул. Калинина, 9 в агрогородке Городок Молодечненского района Минской области. Без холодного водоснабжения оставались 110 частных жилых домов и больница", - рассказали в пресс-службе.

В 17.10 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-