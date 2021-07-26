26 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе от огня спасено почти 50 т зерна. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на территории зерносушильного комплекса в деревне Мосты Правые поступило ранним утром 25 июля. К месту вызова направились расчеты спасателей. Возгорание ликвидировали.

"Задымление наблюдалось внутри 25-метрового бункера, в котором находилось 50 т пшеницы", - сказали в МЧС.

Огонь уничтожил 200 кг зерна. Почти 50 т удалось спасти. Люди не пострадали. Предполагаемая причина пожара - нарушение технологического регламента процесса сушки. -0-