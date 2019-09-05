В Мозыре откроют после реконструкции бассейн

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре после реконструкции планируется 9 сентября открыть бассейн специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 Мозырского района, сообщил сегодня журналистам перед началом коллегии управления спорта и туризма Гомельского облисполкома начальник управления Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Это важный социальный объект для Мозыря, подчеркнул Денис Езерский. Как пояснили на коллегии, масштабные работы проведены на большой и малой чашах, фасаде, кровле, внутренних и наружных инженерных сетях, оборудована двухэтажная пристройка для физически ослабленных лиц, раздевалки с душевыми, тренерские, административно-бытовые помещения, многофункциональная площадка, благоустроена территория.

В целом тема обновления бассейнов актуальна для региона, подчеркнул начальник управления. "В основном бассейны построены давно. Зачастую передавались промышленными предприятиями, которые возводили эти объекты еще в советское время. Передавались не в очень удовлетворительном состоянии, поэтому необходимость капитальных преобразований очевидна, и эта работа будет продолжена по мере финансовых возможностей", - уточнил начальник управления спорта и туризма.

Как рассказала главный специалист сектора туризма управления Любовь Зуйкова, в этом году в регионе особое внимание уделено строительству, реконструкции и модернизации физкультурно-спортивных объектов. На эти цели по областной инвестиционной программе выделено более Br18 млн. Например, в Гомеле построена лыжероллерная трасса с полуоткрытым биатлонным тиром. Объект предназначен для тренировок спортсменов, соревнований и физкультурно-массовых мероприятий.

Ремонт и реконструкция спортивных объектов завершаются в Петрикове. На стадионе обустроены беговые дорожки с синтетическим покрытием, футбольное поле с искусственным газоном, волейбольная, баскетбольная, воркаут-площадки, трибуны на 800 посадочных мест.

Кроме того, начато строительство воздухоопорного футбольного манежа в Гомеле. Работы идут и по другим объектам.-0-