В Мозыре после капремонта открылось здание районного отдела Следственного комитета

29 августа, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре после капитального ремонта открылось административное здание районного отдела Следственного комитета. Сегодня на торжественной церемонии председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич подчеркнул, что создание надлежащий условий для повседневной службы следователей является одной из главных задач руководства СК и органов исполнительной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим очень большую работу в целом по ведомству по созданию надлежащих условий для работы сотрудников. Из 138 подразделений уже более сотни находятся в обособленных зданиях", - отметил Иван Носкевич. Так, в Гомельской области только четыре подразделения не имеют обособленного помещения. В беседе с журналистами председатель Следственного комитета Беларуси рассказал, что уже 5 сентября откроется здание Брестского межрайонного отдела СК, примерно в конце сентября - реконструированное здание Партизанского районного отдела СК Минска. В целом по стране все вопросы по созданию надлежащих условий для профессиональной деятельности следователей намерены решить в ближайшее время.

Иван Носкевич

Иван Носкевич отметил и оперативность строителей Гомельской области, которые в кратчайшие сроки (строительно-монтажные работы начались в ноябре прошлого года) выполнили реконструкцию. Он поздравил сотрудников РОСК с новосельем, отметив, что открытие реконструированного здания происходит в канун профессионального праздника белорусских следователей (отмечается 12 сентября), пожелал успехов в деятельности, плодотворной работы, крепкого здоровья.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул значимость профилактической работы, которую проводят следственные подразделения региона. Так, за 7 месяцев этого года по результатам внесенных следователями представлений 662 должностных лица привлечены к дисциплинарной, материальной ответственности. Губернатор добавил, что обновленное здание РОСК является частью проекта комплексного благоустройства Мозыря, который реализуется в райцентре в этом и следующем годах.

Геннадий Соловей

Иван Носкевич и гости мероприятия ознакомились с условиями работы мозырских следователей, которые, к слову, в этом году по реальному возмещению ущерба, причиненного преступлениями, превысили средний областной и общереспубликанский показатель. Председатель СК Беларуси провел встречу с личным составом РОСК, во время которой были озвучены основные аспекты, обсуждаемые на совещании у главы государства 20 августа.-0-

Фото Сергея Холодилина