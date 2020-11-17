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17 ноября 2020, 17:48

В Мстиславле после капремонта открыли поликлинику

Врач общей практики Игорь Болмотов
Врач общей практики Игорь Болмотов

17 ноября, Мстиславль /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславле сегодня после капитального ремонта открыли поликлинику. Здесь будут принимать как взрослых, так и детей, учреждение здравоохранения рассчитано на 375 посещений в смену, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время капитального ремонта укрепили фундамент, привели в порядок фасад здания, отремонтировали кровлю, заменили инженерные сети, - рассказала главный врач Мстиславской центральной районной больницы Наталья Филипенко. - Также установили пожарную сигнализацию, сделали лифт. Важно, чтобы в поликлинике было удобно всем - и медицинскому персоналу, и пациентам, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями. Кроме этого, обновили мебель и медицинское оборудование".

В обновленной поликлинике работают педиатрическое отделение, женская консультация, терапевтическое отделение, отделение врачей общей практики и участковых терапевтов, травматология, узкие специалисты. Здесь трудятся 96 человек. "Коллектив молодой и дружный. Мы будем продолжать оказывать качественную медицинскую помощь нашему населению в комфортной обстановке", - отметила главврач.

Трудятся в поликлинике и молодые специалисты Анастасия и Виталий Андросовы - врачи-педиатры. Виталий Андросов поделился, что обновленная поликлиника стала более современной и комфортной. "Работаю здесь уже третий год. Начинал еще в старой поликлинике, и мне есть с чем сравнить, - рассказал он. - Разница колоссальная. Комфортные, светлые и уютные кабинеты. В работе с детьми обстановка очень важна. В теплом и светлом кабинете дети лучше идут на контакт. Мы очень ждали открытия поликлиники".

Анастасия Андросова уверена, что в малых городах создаются все условия для жизни и работы. "Маленький город - это не приговор. Здесь созданы все условия для качественной жизни, работы и развития молодых специалистов. Открытия обновленной поликлиники одинаково ждали как медработники, так и жители города. Это значимое и важное событие в жизни всего района. Хочется сказать спасибо всем, кто принимал участие в ремонте", - поделилась девушка.

Всего на ремонт поликлиники было затрачено около Br3 млн. Деньги были выделены из областного и местного бюджетов.

По словам председателя Мстиславского райисполкома Дмитрия Пимошенко, обновленная поликлиника - нужный, а главное, своевременный подарок для жителей района. "Большая часть обращений, которые поступали в райисполком, касалась как раз открытия поликлиники, повышения качества оказываемых медицинских услуг. Очень важно, что мы смогли решить актуальную для района проблему", - отметил он.

Всего в Мстиславском районе проживают более 20 тыс. человек.

Как сказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, здравоохранение области получило значительное обновление материально-технической базы. "Сегодняшний объект - заключительный из череды тех учреждений здравоохранения, что были отремонтированы либо построены в этом году. Возвели новую поликлинику в Могилеве, закончили реконструкцию и ремонт поликлиник в Осиповичах и Кировске и др. Эти учреждения оказывают не только амбулаторно-поликлиническую, но и стационарную помощь, - подчеркнул он. - Малые города не должны быть обделены в оказании медицинской помощи. Она должна оказываться на самом современном уровне. Это не обязательно должны быть больницы по 800-1000 коек. Но те небольшие больницы на 100-150 коек должны функционировать в постоянном и полноценном режиме".

В 2021 году планируется реконструкция учреждений здравоохранения в Славгороде, строительство поликлиники в Кричеве, проведение ремонта в Чериковской центральной районной больнице. "У нас много планов по реконструкции учреждений здравоохранения в райцентрах. И работа в этом направлении будет продолжаться", - подытожил Александр Старовойтов.-0-

Фото Олега Фойницкого

Обновленная поликлиника
Обновленная поликлиника
Выступает заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко
Выступает заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко
Регистратор Елена Ракусова
Регистратор Елена Ракусова
Медсестра Инна Дехтеренко
Медсестра Инна Дехтеренко
В поликлинике
В поликлинике
Медсестра Елена Сидорова и врач-травмотолог Станислав Дудин
Медсестра Елена Сидорова и врач-травмотолог Станислав Дудин
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Теги
здравоохранение Мстиславль поликлиники ремонт
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