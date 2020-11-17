В Мстиславле после капремонта открыли поликлинику

17 ноября, Мстиславль /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславле сегодня после капитального ремонта открыли поликлинику. Здесь будут принимать как взрослых, так и детей, учреждение здравоохранения рассчитано на 375 посещений в смену, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время капитального ремонта укрепили фундамент, привели в порядок фасад здания, отремонтировали кровлю, заменили инженерные сети, - рассказала главный врач Мстиславской центральной районной больницы Наталья Филипенко. - Также установили пожарную сигнализацию, сделали лифт. Важно, чтобы в поликлинике было удобно всем - и медицинскому персоналу, и пациентам, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями. Кроме этого, обновили мебель и медицинское оборудование".

В обновленной поликлинике работают педиатрическое отделение, женская консультация, терапевтическое отделение, отделение врачей общей практики и участковых терапевтов, травматология, узкие специалисты. Здесь трудятся 96 человек. "Коллектив молодой и дружный. Мы будем продолжать оказывать качественную медицинскую помощь нашему населению в комфортной обстановке", - отметила главврач.

Трудятся в поликлинике и молодые специалисты Анастасия и Виталий Андросовы - врачи-педиатры. Виталий Андросов поделился, что обновленная поликлиника стала более современной и комфортной. "Работаю здесь уже третий год. Начинал еще в старой поликлинике, и мне есть с чем сравнить, - рассказал он. - Разница колоссальная. Комфортные, светлые и уютные кабинеты. В работе с детьми обстановка очень важна. В теплом и светлом кабинете дети лучше идут на контакт. Мы очень ждали открытия поликлиники".

Анастасия Андросова уверена, что в малых городах создаются все условия для жизни и работы. "Маленький город - это не приговор. Здесь созданы все условия для качественной жизни, работы и развития молодых специалистов. Открытия обновленной поликлиники одинаково ждали как медработники, так и жители города. Это значимое и важное событие в жизни всего района. Хочется сказать спасибо всем, кто принимал участие в ремонте", - поделилась девушка.

Всего на ремонт поликлиники было затрачено около Br3 млн. Деньги были выделены из областного и местного бюджетов.

По словам председателя Мстиславского райисполкома Дмитрия Пимошенко, обновленная поликлиника - нужный, а главное, своевременный подарок для жителей района. "Большая часть обращений, которые поступали в райисполком, касалась как раз открытия поликлиники, повышения качества оказываемых медицинских услуг. Очень важно, что мы смогли решить актуальную для района проблему", - отметил он.

Всего в Мстиславском районе проживают более 20 тыс. человек.

Как сказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, здравоохранение области получило значительное обновление материально-технической базы. "Сегодняшний объект - заключительный из череды тех учреждений здравоохранения, что были отремонтированы либо построены в этом году. Возвели новую поликлинику в Могилеве, закончили реконструкцию и ремонт поликлиник в Осиповичах и Кировске и др. Эти учреждения оказывают не только амбулаторно-поликлиническую, но и стационарную помощь, - подчеркнул он. - Малые города не должны быть обделены в оказании медицинской помощи. Она должна оказываться на самом современном уровне. Это не обязательно должны быть больницы по 800-1000 коек. Но те небольшие больницы на 100-150 коек должны функционировать в постоянном и полноценном режиме".

В 2021 году планируется реконструкция учреждений здравоохранения в Славгороде, строительство поликлиники в Кричеве, проведение ремонта в Чериковской центральной районной больнице. "У нас много планов по реконструкции учреждений здравоохранения в райцентрах. И работа в этом направлении будет продолжаться", - подытожил Александр Старовойтов.-0-

Фото Олега Фойницкого

Обновленная поликлиника

Выступает заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко

Регистратор Елена Ракусова

Медсестра Инна Дехтеренко

В поликлинике

Медсестра Елена Сидорова и врач-травмотолог Станислав Дудин

В стоматологическом кабинете