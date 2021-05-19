В музейном квартале Минска в этом году завершат работы на двух пусковых комплексах

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году планируется завершить работы по созданию первого и четвертого пускового комплекса музейного квартала Национального художественного музея, в следующем завершатся работы на Коссовском дворцово-парковом ансамбле. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году планируется завершить работы по созданию первого и четвертого пускового комплекса музейного квартала Национального художественного музея, а в 2022 году будут завершены работы на Коссовском дворцово-парковом ансамбле", - анонсировал вице-премьер.

Игорь Петришенко подчеркнул, что заложены хорошие основы в области развития культуры, вложены немалые средства в возрождение и восстановление ряда объектов культуры. "Сегодня для сохранения национального культурного наследия государство делает немало, - отметил он. - В разных регионах ведутся работы по строительству, реставрации, реконструкции, капитальному ремонту объектов сферы культуры, в том числе памятников архитектуры, обновлению и модернизации материально-технической базы организаций культуры".

В целом основные направления развития сферы культуры в текущей пятилетке - повышение качества и обеспечение максимальной доступности услуг, развитие национальных культурных брендов и их интеграция в международное культурное пространство, развитие индустрий в сфере культуры, народных промыслов и ремесел.

Разработан и будет внесен в парламент проект закона "Аб унясенні змяненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры", который предлагает ряд новаций в вопросах сохранения историко-культурного наследия, развития музейной и библиотечной деятельности, организации и проведении мероприятий.-0-