В населенных пунктах Гродненской области высадили 3,5 тыс. деревьев

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В населенных пунктах Гродненской области с начала года высадили 3,5 тыс. деревьев. Поучаствовать в озеленении могут все желающие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Озеленение населенных пунктов продолжается в том числе в рамках кампании, приуроченной к Году малой родины.

"В этом году в связи с благоприятными погодными условиями посадка деревьев стартовала раньше обычного. С начала года по области уже высажено 3,5 тыс. деревьев и около 4 тыс. кустарников", - отметили в облкомитете. Очередной этап акции прошел в минувшие выходные, в нем приняли участие неравнодушные граждане и общественные организации. С их помощью было посажено почти 600 деревьев и около сотни кустарников.

Кампания продолжится до 1 мая. Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку в облкомитете, позвонив по номеру 8 (0152) 62-01-67, или обратиться в городскую или районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды в своем населенном пункте. Там расскажут, где и каким образом можно будет поучаствовать в озеленении родных мест.-0-