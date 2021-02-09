В Несвиже для очередников в 2021 году построят 3 многоквартирных дома

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три многоквартирных дома построят в Несвиже в 2021 году для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома Юлия Конищева.

"В прошлом году для нуждающихся в улучшении жилищных условий построили 40-квартирный жилой дом в Несвиже, а также 18-квартирный дом в городском поселке Городея. В планах на текущий год - ввести в эксплуатацию три многоквартирных дома в районном центре, - рассказала Юлия Конищева. - Ранее было создано два кооператива. Один среди горожан, которым построят дом на 60 квартир, а второй среди медработников и многодетных семей из района - для них возведут жилой объект на 40 квартир. Предусмотрено также строительство социально-арендного жилья в новом 60-квартирном доме, поэтому заветными квадратными метрами в этом году обзаведутся многие люди, которые этого ждали".

Также в Несвиже планируется формирование нового жилищно-строительного кооператива на возведение 40-квартирного жилого дома, который собираются ввести в эксплуатацию в 2022 году.-0-