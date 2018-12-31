В новогоднюю ночь ГАИ Минской области будет работать в усиленном режиме

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области в новогоднюю ночь будет работать в усиленном режиме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
В ближайшие дни ГАИ, как и другие службы органов внутренних дел, будет работать в усиленном режиме. Количество патрулей в новогоднюю ночь будет увеличено. Их работа будет направлена в том числе на выявление нетрезвых автолюбителей.
В ГАИ также напомнили, что в Беларуси в ближайшие дни прогнозируются сложные погодные условия, на дорогах гололедица. В таких условиях водителям стоит проявлять аккуратность, внимательность и осторожность. "ГАИ Минской области призывает водителей к предельной собранности на дорогах, выбору безопасной скорости и использованию ремней безопасности", - отметил Сергей Чеботарев.
А пешеходам, которые будут возвращаться домой в темное время суток, необходимо использовать световозвращающие элементы. "Помните, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя остановиться. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что машины успели затормозить", - подчеркнул представитель ведомства.-0-
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