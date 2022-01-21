В новом доме в Дубровно 31 многодетная семья получила жилье

21 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в открытии 40-квартирного дома в Дубровно на улице Оршанской принял участие председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Дубровенском райисполкоме.

Общая площадь дома составляет 2,25 тыс. кв.м. В нем расположены 10 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. В строительстве 35 из них долевое участие принимали будущие жильцы: кто-то брал льготный кредит, а кто-то воспользовался возможностью досрочно использовать семейный капитал. Остальные пять квартир отведены для сдачи в аренду. В числе новоселов оказалась 31 многодетная семья. Ребятишкам здесь будут созданы все условия для досуга: рядом с домом заложена детская площадка и вскоре она будет благоустроена и примет современный вид. А для взрослых имеется автопарковка для личных машин.

Дом вырос менее чем за год в молодом и разрастающемся микрорайоне райцентра. Типовые многоэтажки продолжат возводить здесь и дальше. По генеральному плану застройки в этой части города должно появиться 15 новых домов. Открытый сегодня является третьим в череде новостроек.

Глава области на торжественной церемонии поздравил новоселов с получением ключей от новых квартир и отметил, что каждому жителю области хочется иметь свой уютный семейный уголок. "Очень важно, когда человеку есть куда возвращаться, особенно если это место наполнено детскими голосами и смехом", - сказал Александр Субботин и выразил надежду, что все желающие смогут обрести не только современное благоустроенное жилье, но и счастье в окружении близких.

Всего в 2021 году в Дубровенском районе ввели в эксплуатацию около 3,3 тыс. кв.м жилья, что на 2,3 тыс. кв.м больше, чем в 2020-м. В 2022 году в Дубровно заложат еще один многоквартирный дом.-0-