В Новополоцке к 2025 году планируют построить завод глубокой переработки ВМР

10 ноября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке к 2025 году планируют реализовать проект, предусматривающий строительство нового завода по углубленной переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР), сообщил корреспонденту БЕЛТА директор УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" Сергей Велюго.

По плану в Новополоцке будет построен межрегиональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Уже идет подготовка предпроектной документации. Проект предусматривает строительство нового завода с полигоном. "Здесь будут заниматься углубленной переработкой отходов - изношенных шин, загрязненных мягких и твердых отходов полимеров, бетонных и железобетонных строительных отходов - и извлечением ВМР, наладят и производство резинотехнических изделий", - рассказал Сергей Велюго. Панируется, что завод будет обслуживать Новополоцк, Полоцк, а также Полоцкий, Ушачский и Россонский районы.

Предполагается, что в реализации проекта будут задействованы кредитные ресурсы для строительства полигона и средства ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" для организации производственного процесса.

Помимо разработки нового проекта, "Биомехзавод бытовых вторресурсов" продолжает свою основную деятельность. Постепенно наращивается объем сбора и сортировки ТКО, а соответственно и заготовки ВМР. За январь - сентябрь 2020-го сбор ВМР увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На заводе переработали свыше 597 т загрязненной ПЭТ-бутылки (112,5% к показателям аналогичного периода прошлого года), произвели больше 430 т ПЭТ-флексы (112%).

ПЭТ-флекса представляет собой хлопья, которые используются в производстве полимерных изделий. Биомехзавод реализует этот материал как в Беларуси, так и за рубежом, преимущественно в Российской Федерации. В процессе переработки ПЭТ-бутылок в ПЭТ-флексу образуются отходы флотации, до 80% которых используются в производстве песчано-полимерных изделий - тротуарной плитки и бордюров. Это сравнительно новая линия продукции, запущенная в сентябре прошлого года. При ее изготовлении используют дробленые полимеры, полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен.

На линии по производству песчано-полимерных изделий в этом году переработано 30,5 т загрязненных полимерных отходов - пленки, канистры ПВД, ПНД и др. Кроме реализации коммунальным и предприятиям строительной отрасли, частным лицам, эту продукцию завод использует для собственных нужд при обустройстве площадок под мусорные контейнеры. Объем производства тротуарной плитки и бордюров в 2020 году составил больше 3 тыс. кв.м и свыше 1,2 тыс. п.м соответственно.-0-