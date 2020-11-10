ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 10 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:30 В Новополоцке к 2025 году планируют построить завод глубокой переработки ВМР Регионы
15:17 В Полоцком районе с 11 ноября вводят масочный режим Регионы
15:14 Временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска - Минэнерго Экономика
15:12 Беларусь рассчитывает на поступательное разрешение нагорнокарабахского конфликта - МИД Политика
15:11 В Беларуси формируется госпрограмма развития аграрного бизнеса до 2025 года Общество
15:09 Протестующие в Ереване требуют отмены соглашения по Нагорному Карабаху В мире
15:02 Головченко: Беларусь готова поделиться в ШОС опытом борьбы с COVID-19 Общество
15:00 Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года Спорт
14:57 В Полоцке расследовали дело о сопротивлении милиции участника незаконной акции Происшествия
14:51 Инклюзивный фестиваль творческих возможностей "АДНОлькаВЫ_Я" пройдет в новом формате 2 и 3 декабря Регионы
14:50 Беларусь считает актуальным создание в ШОС финансового фонда Общество
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19 Общество
14:41 В Москве вводят новые антиковидные ограничения сроком на два месяца В мире
14:32 Си Цзиньпин предложил создать горячую линию для борьбы с коронавирусом В мире
14:25 Общественная приемная начала работать в Бобруйске Регионы
14:18 Следующий саммит ШОС предлагается провести в сентябре 2021 года Экономика
14:17 Госсаннадзор запретил реализацию 600 кг продуктов в дискаунтерах Гомельской области Регионы
14:08 В Афганистане при взрыве автомобиля погибли четверо полицейских В мире
14:05 Новый руководитель минского здравоохранения о задачах: борьба с COVID-19 и работа с молодежью Регионы
14:02 Лукашенко требует расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров Президент
13:59 Международный фестиваль современной хореографии в Витебске перенесен на 2021 год Культура
13:52 ГАИ рассказала, как подготовить автомобиль к зиме Общество
13:51 Производство сельхозпродукции в ЕАЭС за четыре года выросло на 11% Экономика
13:42 Парень сорвал госфлаг и поджег - расследование дела завершено Происшествия
13:30 Экс-президент Мали Амаду Тумани Туре умер в возрасте 72 лет В мире
13:28 Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз Экономика
13:26 Британский словарь Collins выбрал главное слово 2020 года Калейдоскоп
13:24 Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом В мире
13:20 Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 11-20 ноября в Минске Регионы
13:18 Доллар и евро на торгах 10 ноября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
10 ноября 2020, 15:30

В Новополоцке к 2025 году планируют построить завод глубокой переработки ВМР

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке к 2025 году планируют реализовать проект, предусматривающий строительство нового завода по углубленной переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР), сообщил корреспонденту БЕЛТА директор УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" Сергей Велюго.

По плану в Новополоцке будет построен межрегиональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Уже идет подготовка предпроектной документации. Проект предусматривает строительство нового завода с полигоном. "Здесь будут заниматься углубленной переработкой отходов - изношенных шин, загрязненных мягких и твердых отходов полимеров, бетонных и железобетонных строительных отходов - и извлечением ВМР, наладят и производство резинотехнических изделий", - рассказал Сергей Велюго. Панируется, что завод будет обслуживать Новополоцк, Полоцк, а также Полоцкий, Ушачский и Россонский районы.

Предполагается, что в реализации проекта будут задействованы кредитные ресурсы для строительства полигона и средства ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" для организации производственного процесса.

Помимо разработки нового проекта, "Биомехзавод бытовых вторресурсов" продолжает свою основную деятельность. Постепенно наращивается объем сбора и сортировки ТКО, а соответственно и заготовки ВМР. За январь - сентябрь 2020-го сбор ВМР увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На заводе переработали свыше 597 т загрязненной ПЭТ-бутылки (112,5% к показателям аналогичного периода прошлого года), произвели больше 430 т ПЭТ-флексы (112%).

ПЭТ-флекса представляет собой хлопья, которые используются в производстве полимерных изделий. Биомехзавод реализует этот материал как в Беларуси, так и за рубежом, преимущественно в Российской Федерации. В процессе переработки ПЭТ-бутылок в ПЭТ-флексу образуются отходы флотации, до 80% которых используются в производстве песчано-полимерных изделий - тротуарной плитки и бордюров. Это сравнительно новая линия продукции, запущенная в сентябре прошлого года. При ее изготовлении используют дробленые полимеры, полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен.

На линии по производству песчано-полимерных изделий в этом году переработано 30,5 т загрязненных полимерных отходов - пленки, канистры ПВД, ПНД и др. Кроме реализации коммунальным и предприятиям строительной отрасли, частным лицам, эту продукцию завод использует для собственных нужд при обустройстве площадок под мусорные контейнеры. Объем производства тротуарной плитки и бордюров в 2020 году составил больше 3 тыс. кв.м и свыше 1,2 тыс. п.м соответственно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Новополоцк проект производство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Полоцком районе с 11 ноября вводят масочный режим
Фото из архива Инклюзивный фестиваль творческих возможностей "АДНОлькаВЫ_Я" пройдет в новом формате 2 и 3 декабря
Фото из архвиа Общественная приемная начала работать в Бобруйске
Фото из архива Госсаннадзор запретил реализацию 600 кг продуктов в дискаунтерах Гомельской области
Жанна Казаченок Новый руководитель минского здравоохранения о задачах: борьба с COVID-19 и работа с молодежью
Фото из архива Профилактические мероприятия "Автобус" пройдут 11-20 ноября в Минске
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко гарантирует профсоюзам поддержку власти на всех уровнях
Головченко: Беларусь готова поделиться в ШОС опытом борьбы с COVID-19
В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19
Рекламная игра "Заработай на заначке!": победителей все больше
Топ-новости
Лукашенко - Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики
Временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска - Минэнерго
Белорусским производителям нужно искать новые способы продвижения продукции АПК - Свиридов
Отделения "Белпочты" временно не принимают платежи
Надо вместе защитить и отстоять достижения страны - Орда
Новый руководитель минского здравоохранения о задачах: борьба с COVID-19 и работа с молодежью
Ваша квартира с видом на парк! В комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!
Беларусь рассчитывает на поступательное разрешение нагорнокарабахского конфликта - МИД
Путин считает недопустимым навязывание белорусскому народу решений извне
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах
"Кто, если не мы" - студенты-медики о работе в ковидных отделениях
"Росатом" обсуждает с Беларусью возможное строительство еще одной АЭС и исследовательского реактора
Лучшие местные экономические инициативы будут реализованы по проекту ПРООН в 12 районах Беларуси
Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.