В Новополоцке пройдет пилотный экологический квест "Чистые игры"

1 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Новополоцке 3 апреля пройдет пилотный экологический квест "Чистые игры", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского центра Новополоцка Юлия Веко.

Новополоцк стал одним из первых городов в Беларуси и первым в Витебской области, который присоединился к глобальной акции "Чистые игры". "Идея такого квеста зародилась в кругу российской молодежи, и мы решили присоединиться к полезному начинанию. Я связалась с координаторами проекта, и мы получили некоммерческую франшизу. Такой квест удобен тем, что его можно отслеживать онлайн в специальном приложении - от регистрации команд до отметки точек сбора мусора", - рассказала Юлия Веко.

"Чистые игры" - это командные соревнования по очистке территории от мусора, увлекательная экологическая игра с множеством активностей и призами. К дебютному экологическому фестивалю еще можно присоединиться, зарегистрировав команду из 2-4 человек на сайте https://cleangames.org/game/novclean2021. Причем собирать можно и семейные группы. Участие в квесте бесплатное.

Волонтерам на месте выдадут рабочие инструменты - мешки для мусора, хозяйственные перчатки. К экоквесту присоединятся предприятия Полоцка и Новополоцка, которые предоставят необходимый инвентарь и призы.

"По результатам квеста определим победителей, которым вручим памятные подарки. Участникам скучать не дадим: ведущий будет руководить всей программой, приглашенный фотограф сделает снимки на память, а перед началом работы проведем разминку. В конце устроим пикник на свежем воздухе", - отметила координатор проекта.

Одной из задач для участников будет раздельный сбор мусора, и те команды, которые правильно отсортируют пластик, бумагу или стекло, получат дополнительные баллы. Организаторы этим мероприятием хотят привлечь внимание еще и к проблеме раздельного сбора мусора. Они расскажут, как важно не смешивать бытовые отходы.

Весь собранный мусор потом отвезут на УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов", с которым есть предварительная договоренность. На предприятии мусор еще раз отсортируют специалисты и отправят на вторичную переработку.

Сбор участников состоится 3 апреля в 10.00 в районе улицы Двинской - в одном из излюбленных мест отдыха горожан. Как отметила Юлия Веко, зону уборки в зависимости от количества участников могут расширить.-0-