В областном этапе проекта "Властелин села" будут участвовать около 20 многодетных семей

15 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Поставском районе 18 июня пройдет областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", в котором будут участвовать около 20 многодетных семей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском обкоме БРСМ.

В деревне Озерки Поставского района семьи со всей Витебской области будут соревноваться за звание самых дружных и креативных. Это победители районных отборочных заочных или очных туров, которые завершаются сегодня. Завтра стартует онлайн-голосование за лучший видеоролик о семье, его итоги огласят во время областного этапа. Выбор зрителей также учтут при вынесении общего судейского решения.

Семьям области предстоит показать себя во всей красе. В визитке они представят себя и поделятся советами ведения домашнего хозяйства. На конкурсе караваев им нужно будет не просто продемонстрировать излюбленную традиционную выпечку, но и рассказать о технологии приготовления, предыстории появления этого блюда и поводах, когда на семейном столе появляются эти яства. Главы семейств будут на скорость обкашивать выделенные участки, причем им необходимо продемонстрировать технику двойного прокоса. Слаженную работу оба супруга должны будут показать в конкурсе распиловки дров, ведь им придется использовать ручную пилу, с которой можно справиться лишь дружно и сообща. Также семьи покажут творческие номера, где смогут представить на суд зрителей все свои таланты.

Семья, победившая на областном этапе, будет представлять Витебскую область в республиканском финале проекта "Властелин села", который пройдет во время праздника "Александрия собирает друзей" 9-10 июля в Могилевской области.

"Семья - это основа всего: человека, общества, единого народа. Целью данного мероприятия является популяризация сельскохозяйственного труда и быта, а также формирование у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям", - отметили в обкоме БРСМ.-0-