В Орше и Барани воду покрасят в зеленый цвет: будут искать утечки из сетей

28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше и Барани в течение месяца с 1 февраля будут искать утечки и несанкционированные сливы воды из тепловых сетей и систем отопления. Для этого воду подкрасят пищевым красителем уранином А, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Витебскэнерго".

По словам пресс-службы предприятия, краситель безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Уранин А также известен под названием "флуоресцин" и дает при растворении в воде насыщенный зеленый цвет.

"Данное мероприятие позволит определить места повреждения оборудования тепловых сетей и тепловых узлов, повысить оперативность устранения выявленных дефектов и качество оказываемых услуг со стороны энергоснабжающей организации. Также это даст возможность обезопасить людей от риска использования воды непитьевого качества", - пояснили в "Витебскэнерго".

При обнаружении стоков, луж, снега, окрашенных в изумрудно-зеленый цвет, изменения цвета горячей воды из водопроводного крана жителей просят немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу района тепловых сетей филиала "Оршанская ТЭЦ" по телефонам: 8 (0216) 53-80-78 и 8 (029) 202-80-78.-0-